Южная Корея и США провели "первые учения по кибербезопасности"

Они прошли с 15 по 26 января

СЕУЛ, 26 января. /ТАСС/. Республика Корея и США провели "первые учения" Cyber Alliance, они прошли с 15 по 26 января в южнокорейском командовании операций в киберпространстве. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея.

Оно отмечает, что это первые учения командований по операциям в киберсфере.

Цель учений - повысить совместную готовность к борьбе с киберугрозами. Участники практиковали "навыки по обмену информацией о попытках взлома" и отрабатывали ответные действия. Стороны намерены расширять масштабы тренировок.

В Южной Корее и США обвиняют КНДР в попытках кражи криптовалюты и других цифровых активов для финансирования ядерной программы.

Республика Корея ранее участвовала в многосторонних учениях в киберсфере под руководством США, а также в учениях НАТО Cyber Coalition.