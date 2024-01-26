Посол Пакистана сообщил о своем возвращении в Тегеран

Мухаммад Мудасир Типу отметил, что пришло время начать все с чистого листа

ИСЛАМАБАД, 26 января. /ТАСС/. Посол Пакистана в Иране Мухаммад Мудасир Типу сообщил, что направляется в Тегеран для продолжения исполнения своих обязанностей.

"В соответствии с искренними и добрыми пожеланиями руководства Пакистана я направляюсь в Тегеран. <...> Прочные отношения между Ираном и Пакистаном имеют критическое значение для региона и укрепления исторических связей между народами. Пришло время начать все с чистого листа", - написал он в X (ранее Twitter).

22 января МИД Пакистана и Ирана объявили о том, что посол Ирана в Исламабаде, а также глава дипмиссии Пакистана в Тегеране вернутся к исполнению своих обязанностей к 26 января.