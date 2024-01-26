Вloomberg: нападения пиратов у берегов Сомали участились из-за эскалации в Красном море

По данным Морского агентства страны, с ноября 2023 года произошло пять нападений пиратов на торговые суда у сомалийских берегов

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Случаи пиратства у берегов Сомали стали более частыми в связи с эскалацией в Красном море. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сомалийские власти.

По данным Морского агентства Сомали, с ноября 2023 года произошло пять нападений пиратов на торговые суда у берегов страны. Как отмечает Bloomberg, сомалийские пираты активизировались после того, как йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) начало нападения на торговые суда в Красном море в ответ на военную операцию Израиля в секторе Газа. По данным Международного морского бюро, захват экипажа мальтийского грузового судна MV Ruen в Аравийском море в середине декабря 2023 года стал первым подобным случаем у берегов Сомали с 2017 года.

В августе 2022 года Международная палата судоходства и другие международные профильные структуры отменили с 1 января 2023 года статус "район повышенного риска" для Индийского океана в связи с тем, что пиратство у берегов Сомали перестало представлять опасность для судоходства.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. По последним данным, хуситы с середины ноября прошлого года атаковали более 30 гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. 12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов по позициям хуситов, основной целью которых стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.