Глава британского МИД сообщил о прогрессе в вопросе обеспечения перемирия в Газе

По словам Дэвида Кэмерона, Израиль "несет ответственность за происходящее в Газе" и должен принять меры, чтобы избежать гуманитарную катастрофу

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Перемирие в секторе Газа является достижимой целью, стороны конфликта должны пойти на него ради освобождения удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников и поставок гуманитарной помощи в анклав. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Есть вероятность, что мы добьемся паузы, чтобы остановить боевые действия и начать думать о том, как доставить помощь и обеспечить вывод заложников. Это то, о чем я говорил [в ходе встреч с лидерами] региональных стран. Я думаю, что у нас есть некоторый прогресс", - сказал Кэмерон в интервью агентству Reuters по итогам своего ближневосточного турне, в ходе которого он посетил Израиль, Западный берег реки Иордан, Катар и Турцию.

Британский министр отметил, что израильские власти рассматривают предложение Лондона об открытии порта Ашдод для приема гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, однако для заключения соглашения потребуется "приложить много усилий". По словам Кэмерона, Израиль "несет ответственность за происходящее в Газе" и должен принять меры с целью "избежать гуманитарной катастрофы".

Комментируя поданный ЮАР иск в Международный суд ООН о возможном нарушении Израилем Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, глава Форин оффиса выразил мнение, что подобные действия не способствуют установлению перемирия в Газе.