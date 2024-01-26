"Исламское сопротивление Ирака" заявило об атаке базы США на западе страны

Речь идет о базе Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе республики

БЕЙРУТ, 26 января. /ТАСС/. Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" объявило об атаке с помощью беспилотников на американскую базу Айн-эль-Асад, расположенную в провинции Анбар на западе республики.

"Продолжая наше сопротивление американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также в ответ на массовые убийства, устроенные сионистами [имеется в виду Израилем] против нашего народа в секторе Газа, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" <…> атаковали в пятницу <…> базу Айн-эль-Асад на западе Ирака с помощью беспилотников", - говорится в заявлении движения.

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку американский противник продолжает оказывать военную помощь армии Израиля.