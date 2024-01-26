CNN: экс-сотрудники сил безопасности, ученые выступили за отстранение Нетаньяху от власти

По информации телеканала, выступившие считают, что нынешний глава правительства создает "экзистенциальную угрозу" для Израиля

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Более 40 бывших высокопоставленных чиновников службы национальной безопасности Израиля, знаменитых ученых и видных бизнесменов направили письмо президенту Израиля и спикеру парламента с требованием отстранить Биньямина Нетаньяху от должности премьера. Об этом сообщил телеканал CNN.

По мнению авторов послания, нынешний глава правительства создает "экзистенциальную угрозу" для Израиля. Обращение подписали четыре бывших руководителя служб внешней и внутренней безопасности Израиля, два экс-главы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и три лауреата Нобелевской премии.

"Мы считаем, что Нетаньяху несет главную ответственность за создание обстоятельств, приведших к убийству более 1200 израильтян и других людей, ранениям свыше 4500 и похищению более 230 человек, из которых свыше 130 до сих пор находятся в плену у ХАМАС", - приводит CNN выдержки из письма. - Кровь жертв на руках Нетаньяху".

Популярность нынешнего премьера резко упала с тех пор, как он начал свой шестой срок на посту премьер-министра чуть больше года назад. Критики осудили его усилия по реформе судебной системы, которые грозили спровоцировать конституционный кризис и расколоть страну. В Израиле продолжаются выступления против нынешнего правительства.

Тысячи израильтян вышли ранее на акции протеста с требованием распустить Кнессет (парламент) и провести в стране досрочные парламентские выборы. Эти выступления прошли на волне еженедельных субботних митингов, проводимых в разных городах Израиля в поддержку заложников, удерживаемых в секторе Газа. По мнению протестующих, действующий кабмин не справляется со своими обязанностями в свете затянувшейся военной операции в секторе Газа и неудачных попыток вызволения из анклава удерживаемых там палестинскими радикалами заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.