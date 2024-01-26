Киев по настоянию Трампа собирался расследовать связь Байдена и его сына с Burisma

По информации из окружения Владимира Зеленского, на которую ссылаются в Time, после того как экс-президент США Дональд Трамп заблокировал пакет помощи Украине в размере $250 млн, офис украинского президента инициировал интервью для американского телеканала CNN

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский был готов объявить в 2019 году об инициировании расследования связей занимавшего тогда пост вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера с украинской нефтегазовой компанией Burisma. Об этом говорится в книге The Showman журналиста Time Саймона Шустера о конфликте на Украине.

По информации из окружения Зеленского, на которую ссылается журналист, после того как Дональд Трамп, занимавший в 2019 году пост президента США, заблокировал пакет помощи Украине в размере $250 млн, офис украинского президента инициировал интервью для американского телеканала CNN. "Они (окружение Зеленского - прим. ТАСС) готовили его к тому, чтобы объявить в интервью CNN о расследованиях, о которых просил Трамп", - говорится в книге.

Однако реакция в Конгрессе США, потребовавшем возобновить помощь, привела к тому, что Киев отказался от этих планов.

Семья Байденов и Burisma

Хантер Байден, младший сын Джо Байдена, стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma в апреле 2014 года. Он должен был курировать юридический блок и заниматься продвижением компании в международных организациях. Джо Байден в это время занимал пост вице-президента США. Американская пресса писала, что Хантер Байден имел возможность лоббировать интересы Burisma с помощью своего отца. За это Хантер Байден якобы мог получать значительные суммы денег, часть из которых, по утверждению ряда республиканцев, он мог передавать отцу.

Расследовать ситуацию вокруг Burisma попытался в 2016 году занимавший тогда пост генпрокурора Украины Виктор Шокин. Джо Байден вскоре после этого призвал Киев отправить Шокина в отставку. Данное требование было выполнено Украиной.

В 2019 году о коррупции в Burisma и вмешательстве Джо Байдена в украинские дела стал наводить справки адвокат Трампа Руди Джулиани. В ходе телефонного разговора с Зеленским 25 июля 2019 года Трамп несколько раз призывал украинского лидера оказать содействие расследованию Джулиани. Позднее демократы в Конгрессе США расценили эти призывы как попытку оказать давление на иностранного лидера и 24 сентября 2019 года инициировали процесс импичмента в отношении Трампа.

Скандал с Burisma разразился за год до президентских выборов в 2020 году. Демократы выражали мнение, что Трамп собирался с помощью расследования Джулиани помешать Джо Байдену одержать победу в президентской гонке. Сам Трамп неоднократно обвинял демократов в том, что они раздули историю с телефонным разговором, чтобы подорвать его шансы на переизбрание.