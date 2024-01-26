Суд ООН постановил, что Израиль должен принять меры для предотвращения геноцида

Обстановка перед зданием Международного суда ООН в Гааге перед вынесением решения по предупредительным мерам в рамках дела о возможном геноциде в секторе Газа

Обстановка перед зданием Международного суда ООН в Гааге перед вынесением решения по предупредительным мерам в рамках дела о возможном геноциде в секторе Газа

Также суд обязал Израиль представить доклад о принятых мерах в течение месяца

ГААГА, 26 января. /ТАСС/. Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по предупредительным мерам в рамках иска ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

В соответствии со своими обязательствами по конвенции о геноциде в отношении палестинцев в секторе Газа Израиль "должен принять все возможные меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде", отметила она. В частности, подчеркнула Донохью, речь идет об "убийствах членов этой группы [населения], нанесении серьезного физического или морального страдания, преднамеренном создании условий, нацеленных на полное или частичное физическое уничтожение группы, и принятии мер, направленных на предотвращение рождения детей в этой группе".

"Израиль также должен немедленно обеспечить, чтобы его вооруженные силы не совершали никакие из вышеуказанных действий", - сказала судья.

Кроме того, суд обязал Израиль представить доклад о принятых мерах в течение месяца. "Решения суда являются обязательными для исполнения", - добавила Донохью.