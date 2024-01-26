Израиль нанес ответные удары по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

В армейской пресс-службе отметили, что речь идет о местах, откуда производились обстрелы

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные объекты шиитского движения "Хезболлах" в ответ на обстрелы израильской территории из Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков [ракет и снарядов] из Ливана в сторону горы Хермон [на севере Израиля], которые упали в незаселенной местности. ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда производились обстрелы. Кроме того, недавно истребитель нанес удар по военному комплексу "Хезболлах" в районе Бинт-Джбейля [в Ливане]", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что "утром артиллерия ЦАХАЛ также нанесла удары по нескольким объектам на юге Ливана", а "в четверг вечером ЦАХАЛ нанес удар по военному объекту "Хезболлах" в районе Хиама [на юге Ливана]".

В израильской армии отметили, что "продолжающаяся террористическая активность "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН". "ЦАХАЛ продолжит защищать границы Израиля от любой угрозы", - добавили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Напряженность сохраняется на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.