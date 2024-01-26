СМИ: Байден призвал Нетаньяху не затягивать боевые действия в Газе на год

По информации Axios, комментарии президента США отражают обеспокоенность Вашингтона конфликтом на Ближнем Востоке, а также желание главы американского государства добиться его окончания до ноябрьских президентских выборов в стране

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на прошлой неделе настоятельно просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сократить масштабы операции в секторе Газа и не затягивать боевые действия в анклаве на целый год. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным портала, Байден в ходе телефонного разговора 19 января попросил Нетаньяху сократить масштабы военной операции в Газе, подчеркнув, что не хотел бы, чтобы боевые действия велись целый год. Как указывает портал, комментарии Байдена отражают обеспокоенность США конфликтом на Ближнем Востоке, а также желание главы американского государства добиться его окончания до ноябрьских президентских выборов в США. По мнению источника Axios, боевые действия в секторе Газа не должны доминировать в новостном пространстве с приближением выборов.

Портал указывает, что Байден призывал Нетаньяху быстрее перейти к операции "низкой интенсивности", в результате чего число жертв среди мирного населения Газы должно уменьшиться. Премьер Израиля тогда ответил, что такие операции уже проводятся на севере Газы и в дальнейшем снижение интенсивности боевых действий произойдет на юге. Для того, чтобы это произошло, Израилю нужно больше времени, чем предполагалось, добавил израильский премьер. Также Нетаньяху заявил, что если Армия обороны Израиля покинет Газу прямо сейчас, то боевики палестинского движения ХАМАС вновь займут анклав.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на израильскую территорию. Нападение, которое радикалы назвали ответом на действия Израиля против мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сопровождалось массовыми убийствами и захватом заложников.

Израиль начал в Газе масштабную военную операцию, в результате которой, по последним данным, погибли более 26 тыс. человек.