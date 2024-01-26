В суде ООН считают, что палестинцы подпадают под защиту конвенции о геноциде

Такое заявление сделала председатель суда Джоан Донохью во время оглашения решения по вопросу о предупредительных мерах в рамках иска ЮАР к Израилю

ГААГА, 26 января. /ТАСС/. Международный суд ООН считает, что палестинцы являются группой, подпадающей под защиту в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по вопросу о предупредительных мерах в рамках иска ЮАР к Израилю.

По ее словам, после изучения представленных документов суд пришел к выводу, что "палестинцы являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде".

Ранее Донохью констатировала, что суд обладает необходимой юрисдикцией по вопросу предупредительных мер в рамках данного иска и выразила серьезную обеспокоенность тем фактом, что в секторе Газа продолжаются гибель и страдания людей.

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Южноафриканская сторона попросила суд ввести предупредительные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего, серьезного и непоправимого нарушения его прав в соответствии с конвенцией о геноциде" и обеспечить соблюдение обязательств Израиля по конвенции.

Слушания по вопросу предупредительных мер прошли 11-12 января. Адвокаты истца заявили, что Израиль проводит политику апартеида в отношении Палестины, а военная операция в секторе Газа является геноцидом. Они попросили суд обязать еврейское государство прекратить военную операцию и принять меры с целью предотвращения геноцида палестинского народа.

Израиль отвергает обвинения в геноциде. По мнению израильской стороны, дело не имеет правовых оснований и обеспечивает политическое и юридическое прикрытие нападения движения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года. В этом контексте представители Израиля указывают, в частности, на право на самооборону и на инновационные меры, беспрецедентные в истории войн, которые были приняты для минимизации жертв среди гражданского населения в Газе. Как отметил в ходе слушаний 12 января адвокат Гилад Ной, представляющий израильскую сторону, удовлетворение требований ЮАР подаст сигнал террористическим организациям, что они могут совершать военные преступления и преступления против человечности, а затем использовать Международный суд ООН в своих интересах.