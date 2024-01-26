Грузия и Армения подписали соглашение о стратегическом партнерстве

По словам грузинского премьера Ираклия Гарибашвили, страны "де-факто и так были стратегическими друзьями и партнерами"

ТБИЛИСИ, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян на встрече в Тбилиси подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом заявил Гарибашвили на брифинге по итогам встречи с армянским коллегой.

"Мы [с Арменией] традиционно, исторически являемся очень крепкими союзниками, друзьями, не просто соседями. У нас хорошее партнерство, отношения и сотрудничество по всем направлениям. Можно сказать, де-факто мы и так были стратегическими друзьями и партнерами. Но сегодня эта данность была оформлена, и сегодня мы подписали официально соглашение о стратегическом партнерстве", - отметил Гарибашвили.