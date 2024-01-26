СМИ: вице-премьер и глава МИД Эфиопии покидает оба занимаемых поста

Как пишет Addis Standard, Демеке Меконнен занимал должность вице-премьера с 2012 года, а главой МИД стал в ноябре 2020 года

НАЙРОБИ, 26 января. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Эфиопии Демеке Меконнен, который также занимает должность министра иностранных дел страны, покидает обе занимаемые должности. Об этом сообщило эфиопское издание Addis Standard со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Демеке Меконнен занимал должность вице-премьера с 2012 года, а главой МИД стал в ноябре 2020 года на фоне конфликта в эфиопском регионе Тыграй.

Официально пока объявлено лишь об отставке Демеке с поста зампредседателя правящей в Эфиопии Партии процветания. В частности, правительственная радиостанция Fana сообщает, что центральный комитет партии на заседании 26 января "официально и единогласно попрощался" с Демеке. Заместителем председателя Партии вместо Демеке назначен глава разведывательной службы Эфиопии Темесген Тирунех.

Обычно зампредседателя правящей партии занимает и пост вице-премьера, отмечает агентство Reuters. Поэтому должность Демеке может занять Темесген Тирунех.