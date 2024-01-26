В Чехии ужесточают законодательство о владении оружием после стрельбы в Праге

Соответствующий закон, в частности, налагает на магазины оружия обязательства сообщать властям о вызывающих подозрения покупателях

ПРАГА, 26 января. /ТАСС/. Закон, ужесточающий владение оружием, утвердила Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии. Это реакция на произошедшую в декабре 2023 года стрельбу с многочисленными жертвами на философском факультете Карлова университета в Праге, сообщило информационное агентство ČTK.

Закон налагает на магазины оружия обязательства сообщать властям о вызывающих подозрения покупателях, сокращает с 10 до 5 лет сроки прохождения обязательных периодических медицинских осмотров для владельцев оружия, а также предоставляет властям возможность его изъятия при возникновении угрозы для безопасности. Документ также вводит норму получения разрешений на владение оружием для покупки мелкокалиберных экземпляров, которые пока продаются без ограничения.

Закон, который предстоит утвердить Сенату (верхней палате) парламента и подписать президенту республики, сохраняет право граждан приобретать, владеть и носить оружие. Документ должен вступить в силу с 2026 года. Чешские СМИ проинформировали ранее, что в стране с населением около 10,8 млн жителей на руках у них находится примерно 1 млн единиц огнестрельного оружия.