В Киеве сообщили, что длина поврежденного участка туннеля в метро составила около 30 м

По словам депутата Киевского городского совета Тараса Козака, планируется вырыть котлован глубиной до 8 м и провести дополнительные экспертизы состояния грунта

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Украинским строителям придется заменить около 30 м поврежденного участка туннеля на синей ветке киевского метро. Об этом сообщил депутат Киевского городского совета, член комиссии по аварийной ситуации на метрополитене Тарас Козак.

"Предварительно запланировано заменить бетонный тоннель на участке 27 м, дополнительно усилить его за счет химического укрепления грунтов снаружи и металлического каркаса внутри туннеля", - написал он по итогам выездного заседания комиссии в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По словам депутата, планируется вырыть котлован глубиной до 8 м и провести дополнительные экспертизы состояния грунта. Козак подчеркнул, что потенциальные проблемы были заложены еще при проектировании. "Для строительства туннеля со стороны станции "Демеевская" за рубежом заказали специальный проходной щит. К сожалению, при прокладке тоннеля случилась авария, погибли люди, щит был потерян. Достраивали вручную. Есть вопросы по качеству строительства и укрепления тоннеля", - отметил парламентарий.

По его данным, проблемы на аварийном участке начались через несколько месяцев после открытия туннеля. "Оказалось, что строительная организация дала гарантию на эксплуатацию туннеля всего на год. Почему так, и кто согласовывал, - будем разбираться", - указал парламентарий.

Сейчас на аварийном участке демонтированы пути, туннель обесточен и усилен лесами внутри на протяжении 72 м. "Сроки восстановления эксплуатации датируются началом июня, смета ремонтных работ неизвестна. Пока открыт вопрос, за чей счет будет ремонт", - подытожил Козак.

Аварийная ситуация

8 декабря 2023 года шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В метрополитене сообщили, что восстановительные работы продлятся около полугода. Планировалось, что в это время движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто. Однако 13 декабря на участке было запущено челночное курсирование поездов. Полиция украинской столицы провела следственные действия в компаниях "Киевский метрополитен", "Метрострой" и в структурных подразделениях Киевской горадминистрации.

Целью этих мероприятий правоохранители называли проверку "наличия просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации поврежденного отрезка метро", а также установление ответственных за ЧП. О результатах проверки не сообщалось.