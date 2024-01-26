Пашинян заявил, что мирный договор между Ереваном и Баку станет основой мира в регионе

Премьер-министр Армении указал, что работа над соглашением по-прежнему ведется

ТБИЛИСИ, 26 января. /ТАСС/. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном установит мир в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашиняна на брифинге по итогам переговоров о своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

"Когда мы согласуем и подпишем мирное соглашение (с Азербайджаном - прим. ТАСС), опираясь на общепризнанные принципы, лишь тогда будет достигнут мир в регионе", - сказал Пашинян, добавив, что работа над соглашением по-прежнему ведется.

Пашинян прибыл в Тбилиси с рабочим визитом в пятницу. У него уже состоялись переговоры наедине с грузинским премьером. Позже стороны провели 13-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией.