Испания приветствовала решение суда ООН по делу о геноциде в Газе

Премьер-министр королевства Педро Санчес отметил, что страна продолжит выступать за мир и прекращение войны, освобождение заложников, доступ к гумпомощи и создание палестинского государства рядом с Израилем

МАДРИД, 26 января. /ТАСС/. Правительство Испании приветствовало решение Международного суда ООН, постановившего, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес.

"Мы приветствуем решение Международного суда ООН и просим стороны применить предусмотренные им временные меры, - написал глава кабмина в X. - Мы продолжим выступать за мир и прекращение войны, освобождение заложников, доступ к гуманитарной помощи и создание палестинского государства рядом с Израилем, чтобы обе страны сосуществовали в мире и безопасности".

26 января Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Как заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по предупредительным мерам в рамках иска ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, юридическая инстанция обязала Израиль представить доклад о принятых мерах в течение месяца.