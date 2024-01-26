США сбили противокорабельную ракету хуситов

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" выпустило ее по кораблю ВМС США в Аденском заливе

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Эсминец США сбил одну противокорабельную ракету, выпущенную йеменским движением мятежников-хуситов "Ансар Аллах" по кораблю ВМС США в Аденском заливе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

"26 января, примерно в 13:30 по времени Саны (совпадает с московским - прим. ТАСС), хуситы при поддержке Ирана выпустили одну противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольной им территории Йемена в направлении эсминца USS Carney в Аденском заливе. Ракета была успешно сбита эсминцем USS Carney", - говорится в заявлении в Х (ранее Twitter).

Отмечается, что сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало.