СМИ: четыре летчика ВСУ проходят обучение эксплуатации F-16 в штате Аризона

Как пишет Air & Space Forces Magazine, американские специалисты не ожидают от украинских военных "точного следования" базовому курсу подготовки к применению F-16, в том числе из-за того, что обучение "проходит одновременно на нескольких континентах"

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Четыре украинских летчика проходят подготовку к боевому применению истребителей F-16 в штате Аризона. Об этом сообщил журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его словам, украинские военнослужащие проходят с октября 2023 года на военно-воздушной базе Моррис в городе Тусон шестимесячный курс обучения, составленный специально для иностранных и американских летчиков, знакомых с другими моделями боевых самолетов. Значительная доля времени уделяется занятиям на тренажере, при этом предполагается, что в воздухе за время обучения летчики должны провести по меньшей мере 90 часов.

Источник журнала подчеркнул, что американские специалисты не ожидают от украинских военных "точного следования" базовому курсу подготовки к применению F-16, в том числе из-за того, что обучение "проходит одновременно на нескольких континентах". Он пояснил, что еще несколько летчиков проходят курс обучения английскому языку, также английский учат порядка 20 специалистов по техническому обслуживанию самолетов.

Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году. Выступая на специальном брифинге для журналистов по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники, она отметила, что программа подготовки украинских летчиков к эксплуатации F-16 "идет по плану".

В Дании шесть украинских пилотов проходят подготовку для управления этими американскими истребителями. В конце августа 2023 года Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 F-16, а Копенгаген пообещал Киеву 19 таких машин. Власти США одобрили данный шаг. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны. Ранее газета Berlingske со ссылкой на военное ведомство страны сообщила, что передача Копенгагеном Киеву первых истребителей F-16 задерживается примерно на полгода. Изначально поставка планировалась в районе Нового года, однако теперь перенесена на второй квартал.