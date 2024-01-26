Месяц на предотвращение геноцида. Первое решение суда ООН по сектору Газа

Международный суд ООН огласил решение о предупредительных мерах по иску ЮАР к Израилю о защите палестинского населения от геноцида.

Согласно постановлению, Тель-Авив "должен принять все возможные меры для предотвращения всех действий, попадающих под конвенцию о геноциде" в секторе Газа, и представить их в течение месяца.

ТАСС собрал основное о рассмотрении вопроса о введении предупредительных мер.

Оглашение решения

"Палестинцы являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде", заявила председатель суда Джоан Донохью.

Суд постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения действий, "подпадающих под конвенцию о геноциде".

Речь идет об "убийствах членов этой группы [населения], нанесении серьезного физического или морального страдания, преднамеренном создании условий, нацеленных на полное или частичное физическое уничтожение группы, и принятии мер, направленных на предотвращение рождения детей в этой группе".

Суд обязал Израиль представить доклад о принятых мерах в течение месяца. Документ будет затем передан южноафриканской стороне, которая сможет предоставить свои комментарии.

"Решения суда являются обязательными для исполнения и таким образом создают международное правовое обязательство для любой из сторон, в отношении которой приняты предупредительные меры".

Позиция Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя решение Международного суда ООН, заявил, что Израиль защищает себя и ведет войну против ХАМАС, а не гражданского населения сектора Газа.

На слушаниях израильская сторона просила снять дело с рассмотрения и назвала позицию ЮАР лицемерной. Так, глава израильского МИД Исраэль Кац выразил мнение, что ЮАР сама нарушает конвенцию о геноциде, поддерживая радикальное палестинское движение ХАМАС.

По мнению израильской стороны, дело не имеет правовых оснований и обеспечивает политическое и юридическое прикрытие нападения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года.

Представители Израиля утверждали, что одобрение требований истца не укрепит конвенцию, а превратит ее "в оружие в руках террористических группировок", если "любые попытки самозащиты от врага, прячущегося среди гражданского населения, будут позиционироваться в качестве геноцида".

Иск ЮАР

Президент ЮАР Сирил Рамапоса всего через неделю после начала операции Израиля в секторе Газа выразил солидарность с палестинцами. 29 декабря 2023 года ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в суд ООН в Гааге. Южноафриканская сторона попросила суд ввести предупредительные меры, чтобы "защитить палестинское население".

Слушания по вопросу предупредительных мер прошли 11-12 января. Адвокаты истца заявили, что Израиль проводит политику апартеида в отношении палестинцев, а операция в секторе Газа является геноцидом, так как проводится с намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Представители ЮАР попросили суд обязать еврейское государство прекратить военные действия.

Решения суда являются обязательными, однако у инстанции при этом нет механизмов для принуждения к их исполнению.

Ситуация в секторе Газа