Глава Республики Сербской рассчитывает на встречу с Путиным в феврале

Милорад Додик ранее подчеркивал, что очень горд иметь возможность общаться с российским лидером

БЕЛГРАД, 26 января. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что рассчитывает провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным во второй половине февраля.

"В районе 17-18 февраля я отправляюсь в поездку, в рамках которой проведу встречу с президентом России, президентом Белоруссии [Александром Лукашенко], в конце того же месяца или начале следующего с президентом Турции, а также [премьер Венгрии Виктор] Орбан приедет сюда 7 марта. Таким образом, это будет важный период в нашей международной деятельности", - заявил Додик журналистам.

Ранее президент Республики Сербской подчеркивал, что очень горд иметь возможность общаться с российским лидером, добавляя, что "лучший человек, с которым [ему] удалось познакомиться в политике, - это Путин".

В мае 2023 года Додик посетил Москву, где провел встречу с Путиным и стал участником XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В рамках мероприятия участники встречи, в том числе Додик, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помимо международной безопасности и становления многополярного мира, обсудили вопросы расширения НАТО, борьбу Запада против России руками Украины, а также давление США и Европы на страны глобального Юга и Ближнего Востока.