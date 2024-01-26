Страны Балтии договорились о единой системе контроля следующих через РФ грузов

Перевозчикам рекомендовали тщательно проверять достоверность того, что перемещаемые ими подсанкционные изделия и другие грузы будут следовать через Россию и Белоруссию лишь транзитом

ВИЛЬНЮС, 26 января. /ТАСС/. Таможенные службы Литвы, Латвии и Эстонии договорились о применении единого процедурного режима контроля находящихся под санкциями ЕС категорий грузов, следующих через Россию и Белоруссию. Об этом сообщил таможенный департамент Литвы.

"Единая система контроля вводится с целью ужесточения контроля за санкционными грузами, следующими в третьи страны через Россию и Белоруссию", - говорится в сообщении.

Таможенные службы стран Балтии договорились требовать декларацию изготовителя перевозимых грузов. Перевозчикам рекомендовано тщательно проверять достоверность того, что перемещаемые ими подсанкционные изделия и другие грузы будут следовать через Россию и Белоруссию лишь транзитом.