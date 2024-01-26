В Молдавии составили список граждан, связанных с подпавшими под санкции Запада лицами

В список вошли более 50 лиц и компаний

КИШИНЕВ, 26 января. /ТАСС/. Десятки граждан Молдавии, среди которых чиновники и политики, могут быть подвергнуты различным ограничениям за связи с лицами, подпавшими под санкции ЕС. Соответствующий список был утвержден главой Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александром Мустяца и официально обнародован.

"Приказ об утверждении списков лиц, в отношении которых имеются доказательства, <…> что они связаны с субъектами ограничений <...> в целях обеспечения эффективного применения международных ограничительных мер на территории Республики Молдова", - говорится в документе.

В список вошли свыше 50 лиц и компаний. Среди них глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, депутаты парламента от ликвидированной недавно партии "Шор", оппозиционная партия "Шанс" и "Альтернативная сила спасения Молдавии", энергетическая компания Nordgaz Furnizare и другие. Их связывают с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком, оппозиционером Иланом Шором, российским бизнесменом Игорем Чайкой и некоторыми другими лицами, которых ЕС обвинил в действиях по дестабилизации ситуации в Молдавии, а также угрозе ее суверенитету и независимости. Согласно молдавским законам, к имуществу и финансовым операциям лиц, попавших в список СИБ, могут применяться различные ограничения, сам список может быть оспорен в суде.

Местные эксперты считают, что ЕС использует санкции для борьбы с оппозицией проевропейскому правительству в Кишиневе, которое теряет популярность на фоне роста уровня бедности в стране. С 2023 года в республике периодически проходят массовые акции протеста с требованием отставки президента страны и правительства, сформированного проевропейской Партией действия и солидарности. В ответ власти обвинили своих оппонентов в подготовке госпереворота. На лидеров оппозиции были заведены уголовные дела, запрещено вещание двенадцати телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции.