Грузия и Армения планируют создать единый таможенный контроль на границе

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, это позволит значительно сократить время, необходимое на таможенные процедуры

ТБИЛИСИ, 26 января. /ТАСС/. Власти Грузии и Армении рассматривают возможность внедрения модели единого таможенного контроля на границе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

"Между таможенными ведомствами обеих стран активно рассматривается возможность внедрения модели единого контроля на пограничных пунктах. В таком случае время, необходимое на таможенные процедуры, будет значительно сокращено", - сказал Пашинян.

В настоящее время между Грузией и Арменией работают три таможенно-пропускных пункта для автомобилей и пешеходов: Садахло - Баграташен, Гугути - Гогаван и Ниноцминда - Бавра.