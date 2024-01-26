ЕС обеспокоен утверждениями о причастности БАПОР к атакам ХАМАС

Евросоюз также вновь решительно осудил нападения террористов ХАМАС на Израиль, говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Евросоюз чрезвычайно обеспокоен утверждениями о причастности сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа к атакам ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле. Об этом говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепа Борреля.

"Мы крайне обеспокоены утверждениями о причастности сотрудников БАПОР к террористическим атакам 7 октября в Израиле. ЕС вновь заявляет о своем решительном осуждении нападений террористов ХАМАС на Израиль, которым нет никакого оправдания", - отмечается в нем.

В документе говорится, что "БАПОР на протяжении многих лет играет жизненно важную роль, поддерживая уязвимых палестинских беженцев в доступе к жизненно важным услугам, таким как образование и здравоохранение, и является важнейшим партнером международного сообщества, включая ЕС". "Мы находимся в контакте с БАПОР и ожидаем, что оно обеспечит полную прозрачность вокруг обвинений и примет немедленные меры против причастных к ним сотрудников. Еврокомиссия оценит дальнейшие шаги и извлечет уроки по результатам полного и всестороннего расследования", - подчеркивают в ЕС.