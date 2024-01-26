Spiegel: в Германии пока не нашли денег на цели НАТО с 2028 года

В еженедельнике отметили, что некоторые политики из правящих партий предлагают согласовать еще один спецфонд, который начал бы действовать после того, как закончатся деньги в первом

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ пока не знает, как выполнять требования НАТО по инвестициям в оборону после 2027 года. Об этом сообщил еженедельник Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В этом году ФРГ вложит в оборону 2% от ВВП. Это будет достигнуто за счет специального фонда объемом в €100 млрд, который был утвержден в 2022 году и с тех пор постепенно расходуется. Предполагается, что денег хватит до 2027 года включительно.

К примеру, сейчас к оборонному бюджету объемом €52 млрд дополнительно из фонда поступает €20 млрд. При этом с 2028 года, когда средства будут исчерпаны, правительству все равно нужно будет инвестировать миллиарды в оборону, но пока этих средств нет. Из статей расходов, которые пока не обеспечены, - закупка истребителей F35 на €3,2 млрд, транспортные вертолеты - на €3,2 млрд, фрегаты - на €2,4 млрд, подсчитал Der Spiegel.

В статье также говорится, что некоторые политики из правящих партий предлагают согласовать еще один спецфонд, который начал бы действовать после того, как закончатся деньги в первом. По словам представителя "зеленых", Себастьяна Шефера, Германии нужно "дополнительно по €25 млрд в год", начиная с 2028 года.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера на сумму €100 млрд. Планируется закупка нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.