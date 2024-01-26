Лидер оппозиции Молдавии заявила, что республика провалила реформу системы юстиции

Наталья Параска напомнила, что реформа была одним из главных предвыборных обещаний президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности

КИШИНЕВ, 26 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности провалили реформу системы юстиции, о чем свидетельствует лидерство республики в антирейтинге количества обращений в Европейский суд по правам человека. Об этом заявила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска.

"Молдавия снова в антирейтингах. Еще одна "победа" Санду. На этот раз - в системе юстиции. Только за прошлый год в Европейский суд по правам человека поступило 1 150 запросов, поданных против Молдавии. Проваленная реформа юстиции - это еще одно свидетельство некомпетентности правящей партии "Действие и солидарность" и неумения доводить до конца начатые дела", - написала Параска в Telegram-канале.

Она напомнила, что реформа юстиции была одним из главных предвыборных обещаний президента и правящей партии. Политик подвергла критике незаконное отстранение властями генерального прокурора Александра Стояногло, которое признано не соответствующим закону в ЕСПЧ, а также процедуру проверки кандидатов на посты судей, которая, по ее словам, "проводится по принципу свой-чужой".

Реформы системы юстиции составляют большую часть условий, выдвинутых Молдавии Евросоюзом в рамках переговоров о вступлении в сообщество.