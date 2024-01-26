В Белоруссии завершили формирование участковых избирательных комиссий

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Более половины членов избирательных комиссий, сформированных в Белоруссии для проведения голосования на парламентских и местных выборах, являются представителями политических партий и общественных объединений. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Белоруссии.

"В Беларуси завершилось формирование участковых избирательных комиссий. В состав 5 411 участковых избирательных комиссий вошло 57 233 человека. Большинство из них (57%) - представители политических партий и других общественных объединений", - говорится в сообщении.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. С 16 января в республике проходит регистрация кандидатов в депутаты всех уровней, с 31 января начнется период агитации, который завершится 24 февраля. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля включительно.

Ранее Министерство юстиции Белоруссии, в соответствии с законом, подписанным в феврале 2023 года президентом Александром Лукашенко, провело перерегистрацию политических партий, в результате которой в стране осталось 3 партии из 15 действовавших на начало 2023 года: Коммунистическая партия Белоруссии, Либерально-демократическая партия Белоруссии и Республиканская партия труда и справедливости. В начале мая прошлого года была зарегистрирована партия "Белая Русь".

Согласно обновленному закону по вопросам деятельности политических партий и объединений, целями всех зарегистрированных в республике партий являются в том числе обеспечение незыблемости конституционного строя и гражданского согласия, а также обеспечение соблюдения основных направлений внутренней и внешней политики страны. Ранее руководители всех действующих в Белоруссии партий подчеркивали, что поддерживают курс, проводимый президентом республики.