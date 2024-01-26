Шольц призвал работодателей дать украинским беженцам возможность работать

Многие из них являются квалифицированными кадрами, отметил канцлер ФРГ

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что германским работодателям следует активнее нанимать на работу украинских беженцев, поскольку многие из них являются квалифицированными кадрами. Об этом он заявил, выступая перед мероприятием, организованным организацией "Альянс шансов".

"Хотел бы выступить с призывом, чтобы вы помогли обеспечить тех украинцев, которые здесь живут, зарплатой и достатком. Это имеет большое значение для признания со стороны населения и для перспектив украинцев, которые остаются здесь", - обратился Шольц к работодателям. Сославшись на данные опросов, он заявил, что около 80% украинских беженцев в большей или меньшей степени относятся к высококвалифицированным кадрам.

В декабре глава оппозиционного Христианско- демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил, что сокращение социальных пособий неработающим иностранцам поможет сэкономить на фоне фискального кризиса, одна из возможностей - интегрировать беженцев в рынок труда. По его словам, работает в ФРГ лишь пятая часть от украинских беженцев.

В ФРГ проживают более 1 млн украинских беженцев.