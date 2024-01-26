Эрдоган рассчитывает на прекращение атак Израиля в Газе после решения суда ООН

По словам президента Турции, республика "будет продолжать прилагать все усилия для установления режима прекращения огня"

АНКАРА, 26 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствует решение Международного суда ООН, что Израиль должен принять необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Я считаю важным и приветствую решение Международного суда о временном судебном запрете в отношении бесчеловечных нападений в Газе. Мы будем продолжать следить за процессом, чтобы военные преступления, совершенные против невинных палестинских гражданских лиц, не остались безнаказанными. Мы надеемся, что это решение, которое является обязательным для стран - участниц Конвенции о геноциде, положит конец израильским нападениям без дискриминации женщин, детей и пожилых людей", - написал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция "будет продолжать прилагать все усилия для установления режима прекращения огня и достижения прочного мира, а также поддерживать наших палестинских братьев и сестер".