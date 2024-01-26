США приостановили финансирование БАПОР из-за подозрений в связях с ХАМАС

Как отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, Вашингтон приветствует решение генсека ООН Антониу Гутерриша обеспечить проведение разбирательства

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты приостановили выделение финансирования Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связи с подозрениями относительно связей сотрудников этой организации с радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Как говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера, "США чрезвычайно встревожены утверждениями о том, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к террористическому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября".

"Госдепартамент США временно ставит на паузу выделение дополнительного финансирования БАПОР на период рассмотрения этих утверждений и выработки ООН шагов в ответ на них", - отметил Миллер.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен провел 25 января телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, "чтобы подчеркнуть необходимость тщательного и быстрого расследования этого дела". Вашингтон приветствует решение генсека ООН обеспечить проведение такого разбирательства, подтвердил Миллер. Согласно изложенной им информации, США настаивают на том, чтобы все участники вылазок 7 октября были привлечены к "полной ответственности". Кроме того, американская администрация находится в контакте с израильским правительством, стремясь получить больше информации о предположительных связях сотрудников БАПОР с ХАМАС, информирует Конгресс США об имеющихся подозрениях, уточнил дипломат.

Он подчеркнул, что БАПОР "играет критически важную роль <...>", его деятельность позволяет спасать жизни мирных палестинцев. Важно, чтобы БАПОР приняло в складывающейся ситуации все необходимые меры, в том числе пересмотрело свою "существующую политику и процедуры", считает Миллер.