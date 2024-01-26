В Палестине настаивают на уважении решений суда в Гааге всеми странами

Палестинское руководство также обратилось к государствам мира с призывом предпринять шаги "для прекращения убийств и разрушений в Газе"

КАИР, 26 января. /ТАСС/. Решения Международного суда ООН, принятые по вопросу о действиях израильских властей в секторе Газа, должны выполняться всеми государствами, включая оккупирующую страну - Израиль. С таким заявлением выступило палестинское руководство.

"Государство Палестина призывает все страны, включая оккупирующую сторону - Израиль, гарантировать уважение решений Международного суда в Гааге", - говорится в заявлении руководства Палестины, опубликованного агентством WAFA. Руководство Палестины, отмечается в нем, призвало правительства стран мира "не быть связанными с [израильской] политикой геноцида и работать над тем, чтобы прекратить поставки оружия Израилю".

Кроме того, палестинское руководство обратилось к государствам мира с призывом предпринять шаги "для прекращения убийств и разрушений в Газе". Требование выполнения этих действий, по убеждению руководства Палестины, "приведет к тому, что они станут окончательными и обязательными для выполнения".

В заявлении выражена благодарность ЮАР, подавшей иск в Международный суд ООН, а также признательность "миллионам людей, которые не прекращали митинги и демонстрации солидарности с палестинским народом в поддержку его права на жизнь и свободу". "Борьба палестинцев - это борьба за все человечество, и она не должна потерпеть неудачу", - считают в руководстве Палестины.