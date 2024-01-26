26 января, 15:16
Военная операция на Украине

Во Львовской области семи депутатам горсовета вручили повестки во время заседания

В пресс-службе Червоноградского городского совета уточнили, что приезда военных ожидали

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Представители военкомата раздали повестки семи депутатам Червоноградского городского совета во Львовской области Украины во время заседания. Об этом сообщило издание "Львовская мануфактура новостей" со ссылкой на пресс-службу горсовета.

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По его данным, на очередное заседание горсовета пришли работники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Они намеревались вручить 10 повесток, однако вручили 7, потому что 3 депутатов отсутствовали.

В пресс-службе горсовета уточнили, что приезда военных ожидали, так как в пятницу планировалось посмертно наградить местного военнослужащего. Это первый визит представителей ТЦК на сессию совета с вручением повесток.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее в декабре прошлого года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации. 

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