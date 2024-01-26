Кенийский суд запретил направлять миссию на Гаити

Ожидалось, что миссия будет направлена на оказание помощи карибской стране в борьбе с бандитизмом

НАЙРОБИ, 26 января. /ТАСС/. Кенийский суд постановил, что полиция страны не вправе направить офицеров на Гаити для руководства одобренной ООН миссией, направленной на оказание помощи карибской стране в борьбе с бандитизмом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщило позднее Agence France-Presse, кенийское правительство намерено оспорить решение суда.

Ранее предыдущий глава МИД Кении Альфред Мутуа сообщил, что африканская республика по просьбе группы стран "Друзей Гаити" согласилась "положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы на Гаити". Кения обязалась направить в страну на расстоянии около 12 тыс. километров 1 тыс. полицейских "для оказания помощи в обучении и содействии гаитянской полиции в восстановлении нормальной жизни в стране и защите стратегических объектов". Министр указал, что задействует миротворцев после "получения мандата от Совета Безопасности ООН и осуществления других конституционных процессов в Кении". По итогам работы кенийской оценочной миссии будут определены мандат и "оперативные требования миссии".