МО Финляндии начало процесс по полному запрету покупки недвижимости россиянам

По словам главы Минобороны Антти Хяккянена, законодательство о приобретении недвижимости субъектами за пределами регионов ЕС и ЕЭЗ разработали в период последних выборов

ХЕЛЬСИНКИ, 26 января. /ТАСС/. Министерство обороны Финляндии создало рабочую группу для разработки и изучения возможного законодательства, в рамках которого гражданам России будет полностью запрещено приобретать недвижимость в стране. Об этом говорится в пресс-релизе финского ведомства.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, законодательство о приобретении недвижимости субъектами за пределами регионов ЕС и ЕЭЗ было разработано в период последних выборов, но "изменения в ситуации с безопасностью требуют дополнительного ужесточения [мер]". Хяккянен считает, что необходим "полный запрет на приобретение недвижимости россиянами".

Срок полномочий рабочей группы заканчивается 31 марта 2024 года, ожидается, что до этого времени она представит в Минобороны свои предложения.