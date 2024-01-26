ЮАР ожидает, что Израиль выполнит требования Международного суда ООН

В республике приветствовали решения суда в отношении недопущения геноцида в секторе Газа

ПРЕТОРИЯ, 26 января. /ТАСС/. ЮАР приветствует решения Международного суда ООН в отношении недопущения геноцида в секторе Газа и ожидает, что Израиль выполнит все требования суда. Об этом заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса в обращении к нации в связи с решением Международного суда ООН о предупредительных мерах в рамках иска ЮАР против действий Израиля в секторе Газа.

"Мы приветствуем решения суда, принятые большинством, - отметил Рамапоса. - Мы ожидаем, что вердикт, вынесенный судом, будет выполнен Израилем".

Он заметил, что во внешнеполитической повестке дня ЮАР продолжает оставаться задача скорейшего прекращения огня в Газе и начало переговоров между Израилем и Палестиной по урегулированию ситуации.