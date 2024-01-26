"Исламский джихад" осудил решение в Гааге за "отказ" вынести вердикт о прекращении огня

Как считают радикалы, нежелание суда потребовать от Израиля незамедлительного прекращения боевых действий в Газе "свидетельствует о том, что мировые силы зла контролируют международные судебные структуры и используют их в собственных интересах"

КАИР, 26 января. /ТАСС/. Палестинская радикальная группировка "Исламский джихад" выступила с осуждением решения Международного суда ООН в Гааге по действиям Израиля в Газе из-за того, что не было вынесено обязательного решения о прекращении огня израильскими силами в палестинском секторе. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

"Решения суда [в Гааге] не были доведены до уровня требования прекратить агрессию и убийства, а также защитить палестинский народ от продолжающейся политики геноцида", - отмечается в тексте. По убеждению "Исламского джихада", это решение может быть использовано Израилем, чтобы и "дальше действовать по своему собственному желанию и усмотрению".

"Исламский джихад", говорится в документе, "осуждает нежелание [международного] суда вынести четкое решение, которое бы обязало [Израиль] ввести немедленное прекращение огня" в секторе Газа.

Как считают радикалы, "нежелание суда потребовать [от Израиля] незамедлительного прекращения боевых действий в Газе свидетельствует о том, что мировые силы зла контролируют международные судебные структуры и используют их в собственных интересах". В этой связи группировка выразила признательность усилиям ЮАР, которая, по убеждению "Исламского джихада", "нарушила всеобщее молчание в мире по поводу продолжающейся истребительной войны против палестинцев".