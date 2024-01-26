В Heritage Foundation допустили, что ВС США не смогут защитить интересы страны

В 2023 году уровень готовности вооруженных сил Соединенных Штатов защищать свои национальные интересы был снижен из-за "стоимости американской поддержки Украины"

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Американские вооруженные силы могут быть не в состоянии защитить национальные интересы США. Такая оценка содержится в ежегодном докладе базирующегося в Вашингтоне исследовательского института Heritage Foundation.

По результатам оценки боеготовности американских ВС за 2023 год специалисты пришли к выводу, что их нынешнее состояние "несет значительный риск" того, что они "не смогут защитить жизненно важные национальные интересы США". Специалисты заявили, что ВС США на данный момент "слабы в сравнении с силами, необходимыми для защиты национальных интересов на мировой арене".

В 2023 году уровень готовности ВС США защищать национальные интересы страны был снижен из-за "стоимости американской поддержки Украины". Эксперты отмечают, что конфликт "выявил нехватку запасов оборудования, боеприпасов и предметов снабжения у всех поддерживающих [Украину] стран". Кроме того, налицо "ограничения в промышленной базе, необходимой для восполнения" этих запасов. Положение усугубилось после обострения палестино-израильского конфликта, который "вынудил США передать Израилю оборудование, боеприпасы и средства ПРО".

"Это неизбежный результат многолетнего затянувшегося развертывания войск, нехватки финансирования, неверно определенных приоритетов, беспорядочно меняющейся политики в сфере безопасности, слабеющей дисциплины в реализации программ и острой нехватки серьезного подхода в оборонном истеблишменте даже на фоне роста угроз интересам США", - отмечается в документе, опубликованном на сайте исследовательского института.

Как поясняется в документе, при составлении ежегодного доклада эксперты проводят оценку возможности действий в ключевых регионах, основываясь на "существующих союзах, региональной политической стабильности, присутствии там ВС США, а также состоянии военно-промышленной базы".