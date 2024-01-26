Киев попросил Си Цзиньпина принять участие в саммите по украинской "формуле мира"

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что участие Пекина будет очень важно Украины

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Украина просит Китай принять участие в так называемом саммите мира, который предполагается провести в Швейцарии. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Мы определенно приглашаем Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне, на уровне председателя КНР", - сказал Жовква в интервью агентству Reuters. Он отметил, что участие Китая будет очень важно для Киева. "Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров по всему миру, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важным является участие в таком саммите", - сказал он.

Ранее Пекин отклонил просьбу Киева о встрече премьера Госсовета КНР с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе во время Всемирного экономического форума (ВЭФ). Как сообщала газета Politico со ссылкой на источники, представители Украины "не скрывали своего желания пообщаться с китайскими официальными лицами в Швейцарии", но китайская сторона не стала встречаться с Зеленским "намеренно, а не вследствие проблем с графиком". В марте 2023 года Зеленский также отправлял Си Цзиньпину приглашение посетить Украину. Однако, как сообщили тогда в Киеве, визит не состоялся из-за позиции Китая.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил ее страну организовать в Берне саммит по украинской так называемой формуле мира. Комментируя эту инициативу, посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил в интервью газете Sonntags Zeitung, что в нынешнем виде она обречена на провал. В первую очередь это связано с желанием навязать "формулу мира", "которая является набором ультиматумов в адрес России". Он также пояснил, что в отсутствие РФ "мирный саммит" будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций.

В свою очередь Китай 24 февраля 2023 года представил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина стали возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.