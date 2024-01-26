Макрон в Индии отказался комментировать протесты французских фермеров

Президент Франции отметил, что у него будет возможность высказаться позже

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего визита в Индию отказался давать журналистам комментарии по поводу ситуации с протестами французских фермеров. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Я не буду делать заявления из-за границы. У меня будет возможность высказаться позже", - сказал он в ответ на соответствующую просьбу корреспондента телеканала.

Макрон прибыл в Индию с двухдневным визитом 25 января. Сначала он приехал в Джайпур, где посетил достопримечательности и встретился с индийским премьером. 26 января Макрон был главным гостем на праздновании Дня республики, наблюдая за масштабным военным парадом, который прошел в центре Нью-Дели. Приглашение стало ответом на визит премьер-министра Индии на Национальный праздник во Францию 14 июля 2023 года, где Моди также был назван почетным гостем на ежегодном военном параде в Париже.

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства работников отрасли падением доходов из-за инфляции и расширения импорта во Францию сельскохозяйственной продукции с Украины. Также аграрии выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

По словам организаторов акций, протесты охватывают 85 из 96 департаментов страны. С пятницы аграрии перекрыли несколько крупных автострад в столичном регионе вокруг Парижа, заявив, что собираются "заблокировать" город, пока не будут выполнены их требования. Тем временем премьер-министр страны Габриэль Атталь прибыл в департамент Верхняя Гарона, где должен встретиться с представителями профсоюзов и, возможно, объявить об ответных мерах со стороны правительства Франции.