Лукашенко продлил срок подачи заявлений в комиссию по возвращению уехавших белорусов

Соответствующий указ действует до конца 2024 года

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым предусматривается продление до конца 2024 года срока для подачи заявлений в комиссию по рассмотрению обращений находящихся за рубежом белорусов по вопросам совершения ими правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Предусматривается продление до 31 декабря 2024 года срока для подачи заявлений в комиссию по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений", - говорится в сообщении. В комиссию вправе обратиться желающие вернуться на родину граждане Белоруссии, которые совершили в период с 1 января 2020 года до 8 февраля 2023 года (дата вступления в силу указа о создании комиссии) административные правонарушения или преступления, связанные со значимыми общественно политическими событиями. Также обращаться могут также те, кто опасается возвращения в страну в связи со своей возможной причастностью к совершению таких правонарушений, преступлений.

Лукашенко 6 февраля 2023 года подписал указ "О рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений". Была создана комиссия по рассмотрению обращений под председательством генпрокурора. В ее состав вошли представители власти, общественных организаций и СМИ. В комиссию до конца 2023 года могли обратиться желающие вернуться на родину граждане Белоруссии, которые в период с 1 января 2020 года до вступления в силу этого указа совершили административные правонарушения или преступления протестной направленности, а также опасаются возвращения в страну в связи с возможной причастностью к таким правонарушениям. При этом эти лица должны раскаяться в содеянном и проинформировать комиссию о готовности после возвращения принести публичные извинения и возместить причиненный ущерб. По итогам 2023 года в комиссию поступило около 150 обращений находящихся за рубежом белорусов.