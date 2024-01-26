Киев ждет от США активы РФ и отменяет выплаты беженцам. События вокруг Украины

Киев получил от Вашингтона гарантии долгосрочной поддержки, в том числе касающиеся изъятия замороженных российских активов для финансирования Украины, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На этом фоне правительство Украины по требованию Запада с марта отменяет выплаты некоторым категориям внутренне перемещенных лиц, а власти Германии отрицаюь участие в схеме по поставке ракет.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные за минувшую неделю отразили 43 атаки ВСУ на купянском направлении, 17 атак на краснолиманском направлении и 12 атак ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На всех направлениях, включая запорожское, херсонское и южнодонецкое, противник за неделю потерял свыше 5 840 бойцов, отметили в ведомстве. Кроме того, ВС РФ за неделю взяли в плен 35 военных ВСУ.

Российские средства ПВО за минувшую неделю уничтожили 361 украинский беспилотный летательный аппарат, сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожили 6 крылатых ракет Storm Shadow, 4 тактические ракеты "Точка-У" и 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, указали в Минобороны России.

ВС РФ за неделю нанесли 13 ударов высокоточным оружием по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины, а также арсеналам, аэродромам и пунктам дислокации иностранных наемников, поразив все объекты, заявили в ведомстве.

Следствие по Ил-76

Следственный комитет России установил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого над территорией Белгородской области был поражен российский военно-транспортный самолет Ил-76, располагалось в селе Липцы Харьковской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи приобщили к материалам уголовного дела документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности, а также сопроводительные документы ФСИН России.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, атака на Ил-76 - это продолжение действий, которые украинские власти начали еще в 2014 году.

Маршруты изменятся

Комментируя возможный отказ Украины продлевать контракт с РФ на транзит газа, Песков отметил, что это может привести к изменению всех логистических цепочек, ведущих в страны ЕС. "Безусловно, есть существующие маршруты, связанные с Турцией, есть поставки сжиженного газа, столь востребованного сейчас. Есть альтернативные маршруты, но, во-первых, они все уже забукированы во многом", - сказал Песков.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу.

Киев ждет активы

Киев получил от Вашингтона все гарантии долгосрочной поддержки, в том числе касающиеся изъятия замороженных российских активов для финансирования Украины, заявил Шмыгаль в интервью газете Politico.

Отвечая на вопрос журналиста относительно перспектив в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, Шмыгаль отметил, что Киев "активно работает" с администрацией президента Джо Байдена и Конгрессом над предоставлением помощи на 2024 год, и предложил посмотреть, "как будет развиваться ситуация в 2025 году".

Также украинский премьер отметил важность выделения Киеву Евросоюзом €50 млрд, перечисление этих средств заблокировала Венгрия. "Эти деньги критически важны для нас", - подчеркнул он.

Круговой обмен не подтвержден

Правительство Германии не подтверждает сообщения об обсуждении с Великобританией и другими странами - партнерами по НАТО так называемого кругового обмена дальнобойными крылатыми ракетами, в рамках которого Берлин передаст Лондону Taurus, а Киев получит взамен британские системы Storm Shadow, заявила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у Германии не хватает вооружений из-за поддержки Украины. По его словам, Берлин передал Киеву очень много систем, на которые рассчитывал сам.

Отмена выплат

Правительство Украины с марта 2024 года отменит выплаты на проживание некоторым категориям внутренне перемещенных лиц в связи с требованиями западных партнеров, сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. "Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным стандартам два года достаточно для того, чтобы адаптироваться", - сказала она.

Верещук сообщила, что в 2023 году на выплаты внутренне перемещенным лицам из бюджета было направлено 73 млрд гривен ($1,9 млрд). В 2024 году правительство планирует уменьшить эту сумму до 57 млрд гривен ($1,5 млрд). По данным вице-премьера, на Украине около 4,9 млн человек считаются внутренними переселенцами. Из них 2,5 млн ежемесячно получают выплаты.