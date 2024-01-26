В ВОЗ заявили, что обвинения о сговоре с ХАМАС угрожают сотрудникам организации

Как заявили в ВОЗ, такие ложные заявления являются вредными

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Обвинения, направленные в адрес ВОЗ, о "сговоре" с движением ХАМАС могут принести вред сотрудникам организации. Об этом написал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус в X (ранее Twitter).

"ВОЗ отвергают обвинения Израиля, прозвучавшие на вчерашнем заседании Исполнительного совета, в которых говорилось, что ВОЗ находится в "сговоре" с ХАМАС и "закрывает глаза" на страдания заложников, удерживаемых в секторе Газа. Такие ложные заявления вредны и могут поставить под угрозу наших сотрудников, которые рискуют своей жизнью, обслуживая уязвимые слои населения. Как учреждение Организации Объединенных Наций ВОЗ беспристрастна и работает ради здоровья и благополучия всех людей", - говорится в сообщении.

Ранее представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, что более 300 атак на инфраструктуру здравоохранения было совершено в секторе Газа с 7 октября. Как он, в настоящий момент лишь 14 из 36 медицинских учреждений в секторе Газа работают - семь на севере и столько же на юге анклава.