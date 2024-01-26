Франция представит свои замечания по поводу решения суда ООН о геноциде в Газе

Официальный Париж намерен обратить внимание суда на "исключительную тяжесть преступления геноцида", которое требует "подтверждение наличия умысла", заявили в МИД страны

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Постановление Международного суда ООН о геноциде населения сектора Газа со стороны Израиля не является окончательным решением, и Франция намерена представить свои замечания по поводу толкования конвенции о геноциде. Об этом заявило французское министерство иностранных дел.

"В своем сегодняшнем постановлении суд указывает на обеспечительные меры на основании статьи 41 своего статута до вынесения решения о своей юрисдикции и по существу дела. На основании этого суд в ближайшее время проинформирует стороны конвенции о геноциде насчет возможности представления ими замечаний по толкованию конвенции. Франция намерена воспользоваться этой возможностью и представить замечания, как она это сделала в случае Украины и России, Гамбии и Мьянмы", - гласит коммюнике внешнеполитического ведомства.

Так, официальный Париж намерен обратить внимание суда на "исключительную тяжесть преступления геноцида", которое требует "подтверждение наличия умысла". В этой связи в ведомстве напоминают о позиции главы МИД Франции по поводу того, что "слова должны сохранять смысл" в контексте использования термина "геноцид" при описании чьих-либо действий.

"В то же время мы хотели бы отметить, что, как заявили президент республики и глава МИД, мы работаем над прекращением огня и неоднократно подчеркивали важность для нас строгого соблюдения Израилем норм международного гуманитарного права, как это только что сделал и суд. Мы отмечаем, что суд, как и Франция, призывает Израиль к немедленному и безоговорочному освобождению заложников, удерживаемых в Газе, среди которых три наших соотечественника", - подчеркивает МИД Франции.

Международный суд ООН 26 января огласил решение о предупредительных мерах по иску ЮАР к Израилю о защите палестинского населения от геноцида. Согласно постановлению, Тель-Авив "должен принять все возможные меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде" в секторе Газа, и представить их в течение месяца.