"Хезболлах" атаковала позиции израильских войск ракетами класса "земля - земля"

В результате прямых попаданий в рядах израильских войск имеются потери

БЕЙРУТ, 26 января. /ТАСС/. Бойцы шиитской милиции "Хезболлах" нанесли удары по позициям Армии обороны Израиля в окрестностях израильских поселений Маале-Голани и Маргалиот. Об этом сообщается в сводке, размещенной в Telegram-канале военно-информационной службы формирования.

"Бойцы исламского сопротивления применили ракеты Falaq-1 для поражения командно-наблюдательного пункта в районе Маале-Голани и скопления живой силы противника возле казармы в Маргалиоте, - говорится в сообщении. - В результате прямых попаданий в рядах израильских войск имеются потери".

Как отмечает новостной портал Naharnet, шиитские отряды впервые с 8 октября применили неуправляемые ракеты Falaq-1 класса "земля - земля" иранского производства.

В ответ израильские войска обстреляли из танковых и артиллерийских орудий окрестности поселков Айт-эш-Шааб, Кфар-Килла, Мейс-эль-Джебель, Хоула и Эн-Накура, а также долину Вади-Хамуль, где находятся огневые точки шиитских бойцов. Израильские ВВС совершили несколько воздушных рейдов на город Эль-Хиям, который служит форпостом "Хезболлах". О последствиях авианалета сведений не приводится.

По данным портала, с 8 октября 2023 года из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 2 тыс. ракет и 350 беспилотников-камикадзе. В результате погибли 12 военнослужащих и 7 поселенцев, ранены 170. По причине военной эскалации были эвакуированы 115 тыс. человек более чем из 40 населенных пунктов на севере Израиля, включая город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы.

На юге Ливана жертвами израильских атак с начала военной эскалации в октябре 2023 года стали 39 мирных жителей. Формирования "Хезболлах" в ходе пограничных операций потеряли 164 бойца. Число перемещенных из южных районов лиц достигло 150 тыс.