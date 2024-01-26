В ООН заявили, что вследствие конфликтов в Судане свои дома покинули 10,7 млн человек

Международная организация по миграции призывает к согласованным международным усилиям по срочному расширению гуманитарной помощи в связи с крупнейшим в мире перемещением людей

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Около 10,7 млн человек покинули свои дома вследствие конфликтов в Судане, из них 1,7 млн бежали в соседние страны. Об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ), расценившая перемещение населения в Судане как крупнейшее в мире и призвавшая к расширению гуманитарной помощи нуждающимся.

Конфликты в Судане привели к перемещению 10,7 млн человек, в том числе 9 млн - внутри страны, отметила МОМ, сославшись на опубликованные ею новые данные. "Организация призывает к согласованным международным усилиям по срочному расширению гуманитарной помощи в связи с крупнейшим в мире перемещением людей", - говорится в сообщении.

Больше всего беженцев из Судана принял Чад (37%). Далее следуют Южный Судан (30%) и Египет (24%). Беженцы направились также в Эфиопию, Ливию и Центрально-Африканскую Республику. Приток беженцев из Судана создает дополнительные гуманитарные потребности в регионе, который "и без того находится в глубоком кризисе", напомнили в МОМ.

На сегодняшний день восьмая часть всех перемещенных лиц в мире приходится на Судан, заявила генеральный директор МОМ Эми Поуп. Она подчеркнула, что из-за острой нехватки продовольствия и жилья, трудностей с доступом к услугам здравоохранения и санитарии их здоровье подвергается повышенному риску. В свою очередь "гуманитарная помощь пока недостаточна для удовлетворения острых потребностей", констатировала Поуп.

В результате вооруженных столкновений, произошедших за последние девять месяцев, более 6 млн суданцев покинули свои дома. До этого в стране начитывалось 3 млн внутренне перемещенных лиц. По словам МОМ, опубликованные ею новые данные о масштабах перемещения населения в Судане "подчеркивают срочную необходимость интенсивных гуманитарных усилий и глобального внимания" к этому кризису.

Ситуация в Судане обострилась в апреле прошлого года из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, являющимся также председателем Суверенного совета, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице.