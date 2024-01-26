Канада направит около 1 тыс. военных для участия в маневрах НАТО Steadfast Defender 2024

В них примут участие солдаты и офицеры канадских сухопутных сил, ВВС и ВМС

ОТТАВА, 26 января. /ТАСС/. Канада задействует в учениях НАТО Steadfast Defender 2024 порядка 1 тыс. военных, фрегат и танковую роту. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте канадского Минобороны.

В нем уточняется, что в маневрах примут участие солдаты и офицеры канадских сухопутных сил, ВВС и ВМС. В частности, флот Канады будет представлен фрегатом HMCS Charlottetown, на палубе которого также располагается вертолет CH-148 Cyclone. Кроме того, в учениях НАТО задействуют роту канадских танков Leopard 2, которая сейчас дислоцирована в Латвии.

Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи объявил, что в конце января начнутся крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024. В них примут участие около 90 тыс. военнослужащих стран альянса и Швеции.