Египет надеется, что Международный суд потребует от Израиля прекратить огонь в Газе

В Египте считают приятые судом решения только началом пути к обеспечению международного права

КАИР, 26 января. /ТАСС/. Египет приветствует приятые Международным судом ООН решения по действиям Израиля в Газе, но считает их только началом пути к обеспечению международного права и надеется, что суд потребует от израильских властей незамедлительно прекратить огонь в палестинском секторе. Об этом говорится в специальном заявлении МИД Египта.

Каир "приветствует решение международного правосудия о предоставлении ему первичного права для расследования преступлений Израиля в Газе", - указывается в заявлении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Вместе с тем, говорится в документе, Египет требует осуществления ряда срочных мер для защиты населения сектора, "главными из которых являются прекращение убийств и недопустимость создания условий жизни, ведущих к уничтожению палестинцев".

Как указал МИД, Египет ожидает, что "Международный суд потребует немедленного прекращения огня в Газе в качестве основной гарантии обеспечения защиты мирных жителей Газы". Внешнеполитическое ведомство также призвало израильские власти "немедленно выполнить все меры, содержащиеся в решении суда в Гааге", которое, по мнению Каира, является "началом пути к соблюдению международного гуманитарного права". МИД выступил за продолжение сотрудничества с ООН и другими международными организациями, чтобы "обеспечить поступление срочной гуманитарной помощи жителям Газы и положить конец кризису".