26 января, 16:37
Палестино-израильский конфликт

В ООН призвали Израиль полностью выполнить постановление МУС

Оно касается Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Израиль должен полностью выполнить постановление Международного уголовного суда (МУС), касающееся Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

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"Фолькер Тюрк призывает Израиль в полной мере выполнить постановление МУС, относящееся к Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - говорится в сообщении Управления верховного комиссара ООН по правам человека в X (ранее Twitter). "Мы вновь призываем все стороны соблюдать их обязательства в соответствии с международным правом", - отметили в УВКПЧ. 

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