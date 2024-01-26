В ООН призвали Израиль полностью выполнить постановление МУС

Оно касается Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Израиль должен полностью выполнить постановление Международного уголовного суда (МУС), касающееся Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Фолькер Тюрк призывает Израиль в полной мере выполнить постановление МУС, относящееся к Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - говорится в сообщении Управления верховного комиссара ООН по правам человека в X (ранее Twitter). "Мы вновь призываем все стороны соблюдать их обязательства в соответствии с международным правом", - отметили в УВКПЧ.