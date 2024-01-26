В Чехии выдвинули обвинение в одобрении геноцида за символику со знаком Z

Обвиняемый демонстрировал флаг России с прикрепленной к нему георгиевской лентой в виде буквы Z

ПРАГА, 26 января. /ТАСС/. Полиция Чехии выдвинула обвинение по уголовной статье "Отрицание, одобрение, постановка под сомнение и оправдание геноцида" против одного из участников акции местной компартии за демонстрацию символики с использованием знака Z. Об этом сообщил новостной портал ct24.ceskatelevize.cz.

Факт размещения запрещенной в республике символики, согласно порталу, был зафиксирован 25 июня 2023 года на мероприятии районной организации чешской компартии в городе Нимбурк в центральной части страны. Обвиняемый демонстрировал флаг РФ с прикрепленной к нему георгиевской лентой в виде буквы Z. Уголовное дело против него было возбуждено в январе 2024 года. Ему грозит до трех лет заключения.

Российская символика, связанная с конфликтом на Украине, запрещена во многих странах Европы. Ее использование может повлечь за собой уголовную ответственность. В связи с этим в Чехии после 24 февраля 2022 года по статье "Отрицание, одобрение, постановка под сомнение и оправдание геноцида" были возбуждены десятки уголовных дел, несколько из которых уже завершились вынесением приговоров.